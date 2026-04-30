Charlize Theron e la vita privata, niente convivenza e figli sempre al primo posto

Charlize Theron racconta perché evita la convivenza e mette i figli al primo posto nelle sue scelte sentimentali, spiegando che oggi cerca un rapporto diverso mentre cresce due figlie adolescenti che la spingono anche a rimettersi in gioco.

Charlize Theron ha chiarito senza esitazioni il suo modo di vivere le relazioni. L’attrice, che ha vinto l’Oscar per “Monster”, ha spiegato di non sentirsi pronta a condividere la casa con qualcuno. «Non credo che potrei mai vivere con un partner», ha detto, descrivendo una posizione maturata negli anni e ormai ben definita.

Ospite del programma televisivo condotto da Drew Barrymore, ha raccontato come le sue figlie adottive, Jackson e August, abbiano un atteggiamento sorprendente verso la sua vita sentimentale. Oggi che sono più grandi, si divertono all’idea che la madre possa frequentare qualcuno e la incoraggiano apertamente. «Mi chiedono se ho ricevuto messaggi e mi spingono ad uscire», ha raccontato, ammettendo che in passato temeva una reazione opposta.

Nonostante questa apertura, l’idea di una convivenza resta lontana. Theron immagina al massimo una relazione con spazi separati, magari con il partner nelle vicinanze ma non sotto lo stesso tetto. Una scelta legata anche alla fase attuale della sua vita familiare, che considera prioritaria. Non esclude che in futuro qualcosa possa cambiare, ma al momento cerca un equilibrio preciso.

In passato ha provato anche le app di incontri, salvo poi abbandonarle rapidamente. Iscritta a Raya da un amico, ha raccontato di aver partecipato a pochi appuntamenti prima di perdere interesse. Tra profili poco credibili e descrizioni stereotipate, l’esperienza non l’ha convinta e ha deciso di lasciar perdere.

Alla base delle sue scelte resta un principio fermo: i figli vengono prima di tutto. Theron ha ribadito che la famiglia ha sempre avuto la precedenza, anche durante le relazioni passate. Fin dall’inizio, con ogni partner, ha dichiarato apertamente la volontà di diventare madre attraverso l’adozione, una decisione mai considerata alternativa ma sempre centrale nel suo percorso.