Sinner travolge Zverev a Madrid, aumenta il vantaggio nel ranking ATP e incassa oltre un milione

Jannik Sinner domina la finale di Madrid contro Zverev e amplia il vantaggio nel ranking ATP, approfittando dello stop di Alcaraz. Il successo vale punti preziosi e un premio milionario che rafforza la sua stagione.

Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Madrid domenica 3 maggio, superando in finale il tedesco Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-2. Una prestazione senza sbavature che gli permette di mettere in bacheca il quinto titolo consecutivo in questa categoria, risultato mai raggiunto prima nel circuito.

Il successo spagnolo pesa anche sulla classifica mondiale. L’azzurro, che non aveva punti da difendere nel torneo, sale a 14.250 punti nel ranking ATP, aumentando il distacco da Carlos Alcaraz. Il tennista iberico resta fermo a 12.960 punti e paga l’assenza per infortunio, che lo terrà fuori anche dagli Internazionali d’Italia e dal Roland Garros.

Con il rivale fuori dai giochi, Sinner si presenterà a Roma e Parigi con i favori del pronostico. Nella passata stagione era stato proprio Alcaraz a fermarlo in entrambe le occasioni, ma ora lo scenario è diverso e ogni eventuale successo potrebbe ampliare ulteriormente il margine in classifica.

Oltre ai punti, il trionfo madrileno porta in dote anche un assegno consistente. Il vincitore incassa 1.007.615 euro, cifra quasi doppia rispetto ai 535.585 euro guadagnati da Zverev finalista. Nel 2026 Sinner ha già accumulato premi per 4,33 milioni di dollari, mentre il totale in carriera, tra singolare e doppio, supera i 62 milioni.