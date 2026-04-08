Sinner vicino al numero 1 Alcaraz ammette il possibile sorpasso nel ranking ATP

Carlos Alcaraz ammette che Jannik Sinner può superarlo nel ranking ATP a causa dei molti punti da difendere sulla terra battuta. Lo spagnolo, reduce dal debutto vincente a Montecarlo, riconosce il vantaggio dell’azzurro.

Il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz resta uno dei temi centrali del tennis mondiale, anche se nel 2026 i due non si sono ancora incrociati in campo. A separare i due campioni è una manciata di punti, ma la situazione potrebbe cambiare già nelle prossime settimane.

Dal torneo di Montecarlo, Alcaraz ha parlato apertamente della possibilità di perdere il primo posto del ranking. Lo spagnolo ha spiegato di avere un carico pesante di punti da difendere e di essere consapevole che il rivale italiano può approfittarne, soprattutto nei tornei in cui parte senza pressioni legate al ranking.

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Per Alcaraz inizia infatti una fase delicata della stagione sulla terra battuta. Tra Montecarlo, Roma e Roland Garros, lo spagnolo deve confermare ben 4300 punti conquistati l’anno precedente, frutto di tre vittorie importanti e di una finale a Barcellona. Solo a Madrid non ha punti da difendere, non avendo preso parte all’edizione passata.

Situazione opposta per Sinner, che nello stesso periodo dello scorso anno era fermo per il caso Clostebol. L’azzurro deve difendere 1950 punti, legati soprattutto alle finali raggiunte a Roma e a Parigi, ma nei tornei di Montecarlo e Madrid partirà senza alcun peso, con la possibilità di accumulare punti preziosi.

Il distacco attuale tra i due è di 1190 punti e gli scenari per il sorpasso sono concreti. A Montecarlo, Sinner potrebbe diventare numero uno anche vincendo il torneo indipendentemente dal risultato dello spagnolo. In alternativa, basterebbero una finale con Alcaraz fermo in semifinale o una semifinale con lo spagnolo eliminato ai quarti.

La corsa al vertice della classifica ATP resta quindi apertissima, con Sinner che potrebbe presentarsi agli Internazionali d’Italia di Roma già in cima al ranking mondiale.