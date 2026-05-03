Due ventenni morti a Tribiano, scooter fuori strada in un fosso vicino a Lanzano

Due ventenni sono morti a Tribiano dopo la perdita di controllo dello scooter su una strada comunale poco battuta. I corpi sono stati trovati all’alba in un fossato vicino a Lanzano.

Due giovani sono stati trovati morti nella mattina del 3 maggio a Tribiano, nel Milanese, lungo una strada comunale che attraversa i campi nella frazione di Lanzano. Le vittime sono una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 25.

Secondo una prima ricostruzione, i due viaggiavano su uno scooter quando, durante la notte, il mezzo avrebbe sbandato in corrispondenza di una curva a gomito sulla strada comunale 704. Dopo l’uscita di strada, lo scooter sarebbe finito in un fossato e avrebbe urtato un palo di cemento.

L’allarme è stato dato intorno alle 7.30 da due persone che stavano passeggiando nella zona. La strada è poco trafficata, circostanza che potrebbe spiegare perché l’incidente sia stato scoperto solo alcune ore dopo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica, ma per i due giovani non c’era più nulla da fare. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.

Gli investigatori esamineranno anche le telecamere presenti nell’area per capire se si sia trattato di un incidente autonomo o se possano essere coinvolti altri veicoli o terze persone.