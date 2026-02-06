Auto fuori strada a Saronno, due giovani morti dopo lo schianto contro un albero

Due ragazzi di 22 e 24 anni sono morti nella notte a Saronno dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada. La vettura si è schiantata contro un albero in viale Europa.

Il violento incidente è avvenuto nelle ore notturne lungo viale Europa, a Saronno, in provincia di Varese. A perdere la vita sono stati due giovani di 22 e 24 anni che viaggiavano a bordo di un’Audi uscita improvvisamente di carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l’auto avrebbe perso aderenza per motivi non ancora chiariti, andando a impattare frontalmente contro un albero ai margini della strada. L’urto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo ai due occupanti.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che transitavano nella zona e hanno assistito alle conseguenze dello schianto. Le chiamate ai soccorsi sono arrivate in pochi minuti alla centrale operativa.

Areu ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e due automediche. I sanitari, una volta arrivati, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e il veicolo incidentato. I carabinieri hanno eseguito i rilievi e stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.