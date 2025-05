Napoli a un passo dallo Scudetto: 0-0 a Parma, l'Inter si ferma con la Lazio

Il Napoli pareggia 0-0 sul campo del Parma ma compie il passo forse decisivo verso lo scudetto, grazie al pareggio per 2-2 tra Inter e Lazio. A una giornata dalla fine del campionato, gli azzurri restano in testa alla classifica con 79 punti, uno in più dei nerazzurri. Decisiva l'ultima giornata: al Maradona arriva il Cagliari Il destino del tricolore è nelle mani del Napoli: per laurearsi campioni d’Italia dopo oltre trent’anni, basterà una vittoria contro il Cagliari, già matematicamente salvo. La sfida si disputerà al Diego Armando Maradona domenica prossima, nella 38esima e ultima giornata di Serie A. La squadra di Calzona, solida e cinica anche nella trasferta emiliana, ha controllato il match senza rischiare, portando a casa un punto fondamentale. Intanto, l’Inter si è fatta raggiungere dalla Lazio a San Siro, lasciando via libera agli azzurri nella corsa al titolo.

