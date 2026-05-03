Inter-Parma a San Siro, sfida scudetto per i nerazzurri: orario e dove vederla in tv

Inter affronta il Parma a San Siro per conquistare lo scudetto, basta una vittoria contro una squadra già salva. Fischio d’inizio alle 20:45, con diretta streaming disponibile per seguire la possibile festa nerazzurra.

L’Inter torna in campo domenica 3 maggio per una gara che può decidere la stagione. A San Siro arriva il Parma, già tranquillo in classifica, ma per i nerazzurri la posta in palio è altissima: con una vittoria arriverebbe la certezza matematica del titolo.

Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45. La squadra allenata da Chivu punta a chiudere i conti davanti al proprio pubblico, trasformando la partita in una serata di festa. Dall’altra parte il Parma, guidato da Cuesta, scende in campo senza pressioni, con la salvezza già conquistata.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, l’Inter dovrebbe schierarsi con Sommer tra i pali, difesa a tre composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo spazio a Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco, mentre in attacco la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez.

Il Parma risponde con Suzuki in porta, linea difensiva con Troilo, Circati e Ndiaye. Sulle fasce agiranno Delprato e Valeri, in mezzo Bernabé, Keita e Nicolussi Caviglia. Davanti toccherà a Strefezza e Pellegrino.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, disponibile sia su smart tv sia in streaming tramite app e dispositivi mobili.