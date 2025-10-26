Sinner-Zverev, sfida per il titolo a Vienna: orario ore 14.00, precedenti e dove seguire la finale

Jannik Sinner torna protagonista nell’ultimo atto dell’ . Oggi, domenica 26 ottobre, il campione azzurro affronta il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale, in una finale dal sapore di rivincita e di grande spettacolo. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e in streaming per tutti gli appassionati di tennis.

Sinner arriva alla finale dopo un percorso solido e convincente: ha superato Daniel Altmaier al debutto, Flavio Cobolli agli ottavi, Alexander Bublik nei quarti e Alex De Minaur in semifinale. Un cammino che conferma l’ottimo stato di forma del numero uno italiano, già vincitore del torneo nel 2023 e costretto al forfait lo scorso anno.

Dall’altra parte della rete ci sarà un Zverev determinato a riconquistare il titolo dopo un percorso altrettanto efficace: ha eliminato Jacob Fearnley e Matteo Arnaldi, ha approfittato del ritiro di Tallon Griekspoor nei quarti e ha avuto la meglio su Lorenzo Musetti in semifinale.

La finale Sinner-Zverev è in programma oggi alle ore 14. I due si sono già affrontati sette volte, con il tedesco avanti 4-3 nei precedenti. L’ultimo confronto, però, risale alla finale degli Australian Open, dove Sinner ha avuto la meglio in tre set, conquistando uno dei successi più importanti della sua carriera.

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Gli abbonati potranno seguirlo anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma NOW, per non perdere nemmeno un punto della grande sfida di Vienna.