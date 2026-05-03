Como Gaming Club campione eSerie A Goleador 2026, decisiva la vittoria sul Torino a Napoli

Il Como Gaming Club conquista la eSerie A Goleador 2026 grazie a Anders Vejrgang, protagonista della finale giocata al COMICON Napoli. Il team lombardo supera il Torino FC Esports con un netto 9-5 davanti al pubblico della fiera.

Il Como Gaming Club si laurea campione d’Italia nella eSerie A Goleador 2026 al termine della finale disputata sul palco del COMICON di Napoli. A trascinare il team è stato Anders Vejrgang, protagonista assoluto nell’ultimo atto contro il Torino FC Esports, concluso con il punteggio di 9-5.

La sesta edizione del campionato virtuale ufficiale della Serie A ha coinvolto sedici squadre esports legate ai club della massima divisione italiana. Dopo una fase iniziale intensa durante l’inverno, la stagione si è chiusa con le Finals davanti al pubblico della manifestazione partenopea, tra sfide combattute e risultati spesso decisi negli ultimi minuti.

Prima della finale, le semifinali hanno visto affrontarsi Sassuolo eSports contro Torino FC Esports e Como Gaming Club contro Hellas Verona FC. Due incontri giocati ad alto livello che hanno definito le squadre finaliste. Nell’ultima sfida, il Torino arrivava da campione in carica, ma ha dovuto arrendersi alla precisione e alla continuità del giocatore danese.

La finale ha riproposto lo stesso confronto che aveva aperto la stagione regolare, chiudendo idealmente il percorso del torneo. Dopo un primo tempo equilibrato, Vejrgang ha preso il controllo della partita, costruendo un vantaggio che il Torino non è riuscito a recuperare.

Il successo del Como è stato seguito dal vivo da centinaia di spettatori presenti al COMICON e da migliaia di utenti collegati in streaming sulle piattaforme DAZN, Twitch e YouTube, oltre che sui canali internazionali legati a EA SPORTS FC.

Con il risultato ottenuto a Napoli, Como Gaming Club, Torino FC Esports, Sassuolo eSports e Hellas Verona FC accedono alla fase a gironi della eChampions League prevista a metà maggio. Torino e Sassuolo parteciperanno anche al World Championship in programma a luglio, portando l’Italia nella competizione globale.