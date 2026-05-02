Como Napoli oggi in Serie A, sfida decisiva per Champions e scudetto alle 18

Vito Manzione | 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Como e Napoli si sfidano il 2 maggio per la corsa a Champions e scudetto. I lombardi cercano punti per restare tra le prime, mentre gli azzurri devono vincere per non lasciare campo libero all’Inter capolista.

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Como Napoli oggi in Serie A, sfida decisiva per Champions e scudetto alle 18

Il Como ospita il Napoli nel pomeriggio di sabato 2 maggio per una gara che può incidere sugli equilibri della stagione. Il calcio d’inizio è fissato alle 18, con entrambe le squadre chiamate a non sbagliare in questa fase finale del campionato.

I padroni di casa arrivano all’appuntamento con 61 punti e occupano la quinta posizione. La squadra allenata da Fabregas punta a restare agganciata alla zona Champions e ha bisogno di un successo per continuare a inseguire le rivali dirette.

Situazione diversa per il Napoli, secondo in classifica con 69 punti e distante dieci lunghezze dall’Inter. Gli uomini di Conte devono ottenere un risultato positivo per tenere ancora aperta la corsa al titolo. Una sconfitta potrebbe permettere ai nerazzurri di chiudere i giochi anche senza scendere in campo.

Per quanto riguarda le formazioni, il Como dovrebbe schierarsi con Butez tra i pali, difesa composta da Smolcic, Ramon, Diego Carlos e Valle. In mezzo al campo spazio a Da Cunha e Perrone, mentre sulla trequarti agiranno Diao, Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas.

Il Napoli risponde con Milinkovic-Savic in porta e una linea difensiva a tre formata da Olivera, Rrahmani e Buongiorno. Sulle fasce Politano e Gutierrez, con Lobotka e McTominay centrali. In attacco De Bruyne e Alisson Santos supporteranno Hojlund.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, sia in televisione che in streaming, a partire dalle ore 18.

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