Che tempo che fa torna il 3 maggio, Pedro Almodóvar e Alberto Angela tra gli ospiti

Fabio Fazio conduce Che tempo che fa domenica 3 maggio con Pedro Almodóvar ospite per il lancio del nuovo film. In studio anche Alberto Angela e Luca Parmitano con aggiornamenti su tv, cultura e spazio.

Nuova puntata di Che tempo che fa in onda domenica 3 maggio alle 19.30 sul Nove e in streaming su discovery+. Alla guida del programma ci sono Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Tra gli ospiti più attesi della serata figura Pedro Almodóvar, presente per presentare il film "Amarga Navidad", in arrivo nelle sale italiane dal 21 maggio e già selezionato per il prossimo Festival di Cannes. Il regista spagnolo, attivo da oltre quattro decenni, ha collezionato riconoscimenti internazionali, tra cui due Premi Oscar per "Tutto su mia madre" e "Parla con lei".

Spazio anche ad Alberto Angela, che racconta la nuova stagione di "Ulisse - Il piacere della scoperta", programma che nel 2026 raggiungerà i 25 anni di messa in onda. In studio anche Luca Parmitano, reduce dalla Missione Artemis, che ha portato quattro astronauti in orbita lunare fino a una distanza record di 406.771 chilometri dalla Terra.

Tra gli altri ospiti Emmanuel Carrère, che presenta il libro "Kolchoz", dedicato alla madre Hélène Carrère d’Encausse, storica e figura di riferimento dell’Académie française. Walter Veltroni interviene con il romanzo "Il bar di Cinecittà", ambientato negli storici studi cinematografici romani, prossimi al novantesimo anniversario nel 2027.

In scaletta anche Enrico Brignano, protagonista del ciclo televisivo "Quando c’è Brignano..." e impegnato in un nuovo tour teatrale con lo spettacolo "Bello di mamma". A completare il parterre Antonio Scurati, Francesco Costa, Massimo Giannini, Cecilia Sala e Roberto Burioni.

La puntata si chiude con "Che tempo che fa – il Tavolo", momento dedicato al confronto e all’intrattenimento con numerosi ospiti, tra cui Luca Parmitano, Diego Abatantuono, Iva Zanicchi, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Lello Arena, Orietta Berti, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.