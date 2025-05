Che Tempo Che Fa oggi 4 maggio: Totti, Elodie, Saviano, Skunk Anansie e tutti gli ospiti da Fabio Fazio

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, in onda oggi sabato 4 maggio alle 19:30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+. Con Fabio Fazio tornano ospiti d’eccezione tra musica, sport, letteratura e attualità.

Tra i protagonisti della puntata Francesco Totti, leggenda della Roma e secondo miglior marcatore italiano di sempre in Serie A, con 619 presenze e un’intera carriera legata ai colori giallorossi. Atteso anche Roberto Saviano, in libreria dal 6 maggio con “L’amore mio non muore”, storia di Rossella Casini, vittima della ’ndrangheta.

Spazio alla musica con Elodie, che presenta il suo nuovo album “Mi ami mi odi” e annuncia il tour negli stadi, l’8 giugno a San Siro e il 12 al Maradona di Napoli, diventando la prima donna a esibirsi lì. In studio anche gli Skunk Anansie con “Lost and Found”, singolo che anticipa il nuovo disco “The Painful Truth” (in uscita il 23 maggio), e Ornella Vanoni, che presenta l’autobiografia “Vincente o perdente” scritta con Pacifico.

Tra gli altri ospiti: Francesco Costa, Nello Scavo, Cecilia Sala, Massimo Giannini, Roberto Burioni, Alessandro Aiuti.

Torna anche “Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti, e la Signora Coriandoli.

In studio anche la nuotatrice Sara Curtis, trionfatrice ai Campionati italiani assoluti con 4 ori, 1 bronzo e 2 record nazionali, e i commentatori dell’Eurovision Song Contest 2025 BigMama e Gabriele Corsi. Attesa anche Gigliola Cinquetti, vincitrice dell’Eurovision 1964.

Completano il parterre Alessandro Borghese, in onda il 15 e 22 maggio con nuove puntate di 4 Ristoranti, Elio (giudice di Like a Star dal 14 maggio) e Giucas Casella.

