Amici 25, Riccardo eliminato senza contratto discografico e sfogo in lacrime

Riccardo Stimolo lascia Amici 25 senza offerte discografiche e scoppia in lacrime per la paura di tornare al suo vecchio lavoro. Eliminato nella settima puntata insieme a Gard, il cantante racconta il timore di perdere tutto.

La settima puntata del Serale di Amici 25, trasmessa sabato 2 maggio, ha segnato l’uscita di scena di Gard e Riccardo Stimolo. L’annuncio di Maria De Filippi ha chiuso il loro percorso nella fase più decisiva del talent, lasciando spazio a reazioni molto diverse tra i due concorrenti.

Per Riccardo l’eliminazione ha avuto un impatto pesante. Subito dopo il verdetto, il cantante ha confidato la propria paura di ritrovarsi senza prospettive. Tra le lacrime ha spiegato di non aver ricevuto alcuna proposta discografica, a differenza degli altri semifinalisti. Senza un progetto concreto fuori dal programma, ha ammesso di temere di dover tornare al suo precedente lavoro di elettricista.

Il suo sfogo nasce anche dal percorso personale affrontato negli ultimi mesi. Riccardo ha ricordato gli errori commessi in passato sui social, episodi che ancora oggi sente come un peso. Durante il Serale, però, la distanza dai commenti online gli ha permesso di concentrarsi solo sulla musica e di mostrare una parte più autentica di sé.

Di segno opposto la reazione di Gard, che ha salutato il programma con riconoscenza. Il giovane artista ha ripercorso le difficoltà incontrate prima di entrare nella scuola, leggendo l’eliminazione come un passaggio utile per crescere e trovare nuove occasioni nel mondo della musica.

Due storie diverse che si incrociano alla fine dello stesso percorso: da un lato l’incertezza di chi teme di perdere tutto, dall’altro la determinazione di chi vede nella fine del talent un nuovo punto di partenza.