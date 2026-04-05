Amici 25, Plasma eliminato rivela il problema alle corde vocali

Plasma lascia Amici dopo il ballottaggio e rivela un polipo alle corde vocali che ha condizionato le sue esibizioni. Il rapper ha scelto di restare in gara nonostante il problema, tenendolo nascosto fino alla fine.

La terza puntata del Serale di Amici 25 si chiude con un’eliminazione che cambia la lettura del percorso di uno dei concorrenti più discussi. A finire al ballottaggio sono stati Plasma, Angie e Caterina, con il verdetto definitivo arrivato lontano dallo studio, nella casetta.

Proprio lì, in attesa della comunicazione finale, Plasma si è lasciato andare a un lungo sfogo davanti ai compagni. Tra lacrime e parole sincere, ha ringraziato per l’opportunità ricevuta e ha ribadito quanto la musica rappresenti per lui molto più di una semplice passione, ma un mezzo per esprimere ciò che prima non riusciva a dire.

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Durante la serata è emerso un retroscena rimasto nascosto fino a quel momento. Maria De Filippi ha infatti spiegato che il cantante aveva scoperto, dopo una visita specialistica, di avere un polipo alle corde vocali. Una condizione che, pur non essendo grave, incide sulla resa vocale e può compromettere le performance.

La produzione aveva proposto al ragazzo di interrompere il percorso per curarsi e tornare l’anno successivo. Plasma ha però deciso di proseguire, scegliendo di non rendere pubblica la situazione per evitare giustificazioni e mettersi alla prova fino in fondo solo con la propria musica.

Una scelta che spiega anche le difficoltà riscontrate nelle ultime esibizioni e le critiche ricevute, soprattutto sul piano tecnico. Il suo percorso si chiude così con un’eliminazione, mentre Angie e Caterina proseguono verso le fasi finali del programma.

Plasma lascia la scuola dopo aver affrontato la gara in condizioni non ideali, puntando sulla scrittura e sulla capacità di comunicare, senza mai tirarsi indietro nonostante il problema fisico.