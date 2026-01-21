Amici 25, Pierpaolo eliminato: Veronica Peparini in lacrime e scontro con Celentano ed Emanuel Lo

Una decisione sofferta scuote la scuola di Amici 25: Veronica Peparini ferma il percorso di Pierpaolo, tra emozione, tensioni con i colleghi e parole che accendono lo studio.

Il daytime di mercoledì 21 gennaio segna uno dei passaggi più delicati dell’edizione. Veronica Peparini invita Pierpaolo al centro dello studio e, visibilmente provata, gli comunica che il suo cammino verso il Serale si interrompe.

La coreografa chiarisce subito il peso della scelta. Riconosce il talento e la crescita del ballerino, ma spiega che l’assenza dei tre consensi necessari da parte degli altri docenti rende impossibile qualsiasi alternativa.

Nel suo intervento, Veronica sottolinea come la decisione non sia frutto di una valutazione personale isolata. «La mia conclusione è che tu non puoi andare al Serale: la responsabilità di questa cosa non è la mia ma è loro», afferma, chiamando in causa la posizione dei colleghi.

Le parole aprono un momento di forte tensione in studio. L’atmosfera si fa carica di emozione, mentre Pierpaolo ascolta in silenzio, cercando di trattenere la delusione per un percorso che si ferma a un passo dal traguardo.

Veronica, che nelle puntate precedenti aveva già preso una decisione difficile con Giorgia, ribadisce il senso di responsabilità che accompagna ogni eliminazione, soprattutto quando riguarda un allievo con cui si è costruito un legame artistico e umano.

Il confronto con Alessandra Celentano ed Emanuel Lo diventa inevitabile, trasformando l’uscita di Pierpaolo in uno dei momenti più discussi e intensi di questa fase di Amici 25.