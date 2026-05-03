Katia Follesa e Angelo Pisani, perché la separazione ha salvato il loro rapporto?

Katia Follesa racconta la fine con Angelo Pisani e la ritrovata serenità dopo anni complessi, spiegando come la separazione abbia salvato il loro rapporto e come oggi scelga con cura lavoro e vita privata.

Katia Follesa ha raggiunto i 50 anni con un equilibrio diverso rispetto al passato. Dopo anni vissuti inseguendo ritmi serrati, oggi l’attrice ha deciso di rallentare e scegliere con attenzione ogni impegno. Non accetta più tutto ciò che le viene proposto e preferisce ritagliarsi spazi personali, come il tempo da dedicare alla figlia o alla vita quotidiana lontana dal lavoro.

Questa nuova fase si riflette anche sul palco. Il suo spettacolo “No vabbè mi adoro” registra il tutto esaurito nei teatri, diventando un modo per raccontarsi senza filtri. Attraverso l’ironia, Follesa mette in discussione l’idea di perfezione spesso proposta sui social, difendendo scelte personali e momenti difficili, come quando spiegò che il dimagrimento era legato a una cardiopatia.

Uno degli aspetti più discussi riguarda il rapporto con Angelo Pisani. Nonostante la fine della loro storia, i due hanno mantenuto un legame forte, costruito negli anni anche grazie a momenti complicati condivisi. L’attrice racconta che si sono sostenuti a vicenda quando entrambi attraversavano periodi difficili, trovando nella reciproca comprensione una forma di salvezza.

La decisione di separarsi è arrivata dopo aver toccato un punto critico. Per Follesa è stata una scelta lucida, presa insieme, con l’obiettivo di ritrovare serenità e continuare a volersi bene senza restare intrappolati in una relazione che non funzionava più. Separarsi, in questo caso, ha significato preservare ciò che di buono avevano costruito.

Un altro legame fondamentale è quello con Valeria Graci. Nonostante periodi di distanza e la fine della collaborazione artistica, tra le due il rapporto non si è mai spezzato. Follesa la considera una presenza stabile nella sua vita, una persona con cui condivide un passato profondo e che definisce il suo “porto sicuro”.

Alla base di questi rapporti c’è un atteggiamento preciso: nessun rancore. Follesa mantiene rapporti sereni anche con gli ex compagni e guarda al passato senza rimpianti. Dopo aver lasciato il mondo della finanza per lo spettacolo, oggi riconosce quella scelta come la più importante della sua vita, costruita passo dopo passo fino a trovare una dimensione in cui sentirsi finalmente soddisfatta.