Katia Follesa torna sul Nove, Comedy Match riparte con nuove sfide e Angelo Pintus

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Katia Follesa torna sul Nove con Comedy Match per la terza stagione, al via il 30 aprile in prima serata con nuove sfide comiche, cast rinnovato e Angelo Pintus ospite della prima puntata.

Katia Follesa torna sul Nove, Comedy Match riparte con nuove sfide e Angelo Pintus

Katia Follesa riporta Comedy Match sul Nove con la terza stagione, in onda da oggi, 30 aprile, ogni giovedì in prima serata. Lo show prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery mantiene la formula della gara tra due squadre di artisti, chiamati a sfidarsi con improvvisazioni, giochi comici e prove costruite per metterli alla prova davanti al pubblico. Il programma riparte dopo una seconda stagione arrivata vicino a una media di 600.000 spettatori e al 3,5% di share. Sul palco rotante tornano volti già noti al pubblico, tra cui Maria Di Biase, Debora Villa, Marta Zoboli, Andrea Pisani, Scintilla, Angelo Pisani, Federico Basso, Gianluca De Angelis e Giulia Vecchio. La nuova edizione amplia il gruppo dei comici con Aurora Leone, Alessandro Betti, Sergio Friscia, Andrea Perroni e Peppe Iodice. Nella puntata d’esordio è previsto anche Angelo Pintus, ospite speciale chiamato ad aprire la stagione insieme al cast. Ogni puntata prevede nove match, con Katia Follesa alla guida delle due squadre. Tra le novità c’è il Comedy Bar, una prova in cui ogni artista interpreta un personaggio destinato a cambiare nel corso delle puntate, seguendo una linea narrativa riconoscibile e capace di sorprendere. Il verdetto resta nelle mani del pubblico in studio, che vota al termine delle sfide. La gara si chiude con la Comedy Battle, il round finale che può modificare il punteggio e assegnare la vittoria anche dopo un risultato apparentemente già definito.

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