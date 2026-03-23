Angelo Pisani tra divorzio da Katia Follesa e ritorno in tv dopo la depressione

Angelo Pisani racconta la fine del matrimonio con Katia Follesa dopo 23 anni e il periodo di depressione seguito al successo di Zelig. Il comico parla anche del nuovo show e dei progetti tra tv e teatro.

Angelo Pisani torna sotto i riflettori con Slip&Strip, un quiz dal tono ironico che gioca con i tabù e coinvolge direttamente il pubblico, fino a metterlo alla prova anche con piccoli strip, sempre facoltativi e con la possibilità di mantenere la privacy.

Il comico, 47 anni, ripercorre però anche una fase delicata della sua vita, segnata dalla separazione da Katia Follesa. Dopo oltre due decenni insieme, la coppia ha deciso di chiudere il matrimonio. «Ci siamo accorti che il sentimento era cambiato», racconta Pisani, spiegando che la scelta è maturata nel tempo, mentre erano ancora impegnati in tournée.

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Nonostante la rottura, il legame resta solido: Katia Follesa continua a essere una presenza centrale nella sua vita, insieme alla figlia. «Siamo ancora una famiglia, abbiamo trovato un equilibrio», dice, ammettendo però che affrontare un cambiamento simile a quasi cinquant’anni non è stato semplice.

Alle difficoltà personali si è aggiunto un periodo di forte crisi interiore dopo il successo televisivo. Il boom di Zelig lo ha travolto quando era ancora giovane e poco preparato a gestire quella visibilità. «Mi sentivo intrappolato nell’immagine costruita con i Pali e Dispari», spiega, ricordando anni in cui si è isolato e ha smesso di uscire di casa.

Quel momento buio ha segnato profondamente il suo percorso. «Sono entrato in un buco nero», racconta, descrivendo una fase lunga e difficile, in cui ha iniziato un lavoro su se stesso che prosegue ancora oggi. Di quel periodo conserva pochi ricordi, ma dice di aver imparato a gestire in modo diverso la pressione.

Oggi Pisani guarda avanti, tra televisione e teatro. Ha ritrovato energia e voglia di sperimentare, come dimostra anche la partecipazione a Comedy Match. Non nasconde l’ambizione di allargare i propri orizzonti: il cinema resta un obiettivo, soprattutto in ruoli lontani dalla comicità.

Parallelamente porta avanti nuovi progetti legati alla comunicazione e alle parole, con un taglio educativo rivolto a giovani e adulti, senza abbandonare il lavoro di conduttore e la dimensione teatrale.