Sinner-Norrie a Madrid oggi 28 aprile: orario e dove vedere gli ottavi del Masters 1000

Jannik Sinner sfida Cameron Norrie negli ottavi del Masters 1000 di Madrid il 28 aprile, dopo la vittoria su Moller. Il match si gioca sul Centrale alle 11 ed è il primo confronto tra i due, con diretta su Sky e piattaforme streaming.

Jannik Sinner torna in campo a Madrid per gli ottavi di finale del Masters 1000. Il tennista italiano affronta oggi, martedì 28 aprile, il britannico Cameron Norrie in una sfida inedita nel circuito Atp.

L’azzurro arriva all’appuntamento dopo una vittoria netta contro Moller, mentre Norrie si è guadagnato il passaggio del turno eliminando l’argentino Tirante. Il confronto rappresenta il primo incrocio in carriera tra i due giocatori.

Il match è in programma sul campo Centrale e aprirà il programma della giornata, con inizio previsto intorno alle 11. Un orario mattutino per una partita che può valere l’accesso ai quarti di finale del torneo spagnolo.

La partita tra Sinner e Norrie sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport. La visione in streaming sarà disponibile attraverso Sky Go, NOW e la piattaforma Tennis TV.