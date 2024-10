Musetti-Struff: orario, precedenti e dove vedere la sfida al Masters 1000 di Parigi-Bercy

Lorenzo Musetti torna in campo oggi al Masters 1000 di Parigi-Bercy, affrontando il tedesco Jan-Lennard Struff nel primo turno del torneo. Dopo una sconfitta nelle semifinali dell’ATP di Vienna contro Sonego, il giovane tennista italiano, attualmente al numero 16 del ranking ATP, cercherà di riscattarsi e avanzare in questo importante evento sul cemento parigino. Struff, 42esimo nel mondo, rappresenta un avversario insidioso, ma con possibilità di vittoria per l’azzurro. Il vincente di questo incontro affronterà uno tra Arthur Fils, promessa francese, e Marin Cilic, esperto tennista croato.

La partita, programmata per le ore 11 italiane, segna il secondo scontro tra Musetti e Struff: il primo incontro, disputato nel 2022 a Sofia, si era concluso con un successo per l’italiano in due set (7-6, 6-1). La partita sarà trasmessa su Sky Sport, con possibilità di visione anche in streaming tramite SkyGo, Now e Tennis TV.