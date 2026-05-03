Angri, narcotizza il compagno e lo aggredisce nel sonno, uomo grave dopo l'operazione

Ad Angri un uomo di 41 anni è stato gravemente ferito dalla compagna dopo una lite legata alla convivenza e al progetto di ospitare l’ex moglie. La donna lo avrebbe sedato prima di colpirlo nel sonno con un coltello da cucina.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 1° maggio ad Angri, nel Salernitano. Un uomo di 41 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essere stato aggredito nella propria abitazione dalla compagna, una donna di 35 anni di origine bengalese. La donna è stata arrestata con le accuse di tentato omicidio e lesioni gravissime.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la coppia si era trasferita da pochi giorni in una nuova casa nell’Agro nocerino-sarnese, lasciando la precedente abitazione a Sant’Antonio Abate. All’origine dei contrasti ci sarebbe stata la decisione dell’uomo di accogliere in casa anche l’ex moglie, una scelta che avrebbe incrinato l’equilibrio della relazione.

Nel giorno dell’aggressione, il 41enne avrebbe accusato un malore mentre era a tavola. Gli investigatori ritengono che possa aver ingerito un sedativo mescolato al cibo. Una volta privo di sensi, la compagna lo avrebbe colpito con un coltello da cucina, provocandogli una ferita gravissima.

Nonostante le condizioni critiche, l’uomo è riuscito a chiedere aiuto ai vicini, che hanno chiamato i soccorsi. Il personale del 118 lo ha trasferito all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per fermare l’emorragia. Le sue condizioni restano serie.

I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dalla Procura, sono intervenuti nell’abitazione e hanno fermato la donna poco dopo i fatti. La 35enne si trova ora in carcere, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio della vicenda.