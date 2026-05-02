Angri, scopre il tradimento del marito e lo evira nel sonno con un coltello

La donna ha aggredito il marito ad Angri dopo aver scoperto il tradimento. L’uomo, ferito gravemente in casa, è riuscito a raggiungere i vicini e chiedere aiuto.

Un uomo di 41 anni è stato ferito gravemente ad Angri, in provincia di Salerno, dopo un’aggressione avvenuta nella sua abitazione di via Zurlo. Secondo le prime ricostruzioni, la moglie avrebbe reagito alla scoperta di una relazione extraconiugale del marito.

La coppia, di origine bengalese, viveva una fase di forte crisi. La donna, sei anni più giovane del marito, avrebbe narcotizzato l’uomo durante il pranzo e avrebbe atteso che si addormentasse prima di colpirlo con un coltello, recidendogli il pene.

Nonostante la ferita e il dolore, il 41enne è riuscito a uscire dall’abitazione e a chiedere aiuto ai vicini. Sono stati loro ad avvertire i soccorsi e le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno arrestato la donna. Dopo le formalità di rito, è stata trasferita nel carcere di Fuorni.

L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Nocera Inferiore, dove i medici lo hanno preso in cura per le gravi lesioni riportate.