Milano, aggredisce l'ex nel sonno con un mattone: arrestato per tentato omicidio

Una donna aggredita nel sonno dall’ex compagno riesce a reagire e salvarsi. L’uomo, 44 anni, è stato arrestato a Milano per tentato omicidio dopo averla colpita con un mattone alla testa.

È entrato in casa dell’ex compagna e, durante la notte, l’ha colpita alla testa con un mattone mentre lei dormiva. Un uomo italiano di 44 anni è stato fermato dalla polizia a Milano con l’accusa di tentato omicidio.

L’episodio è avvenuto in via degli Artieri, nella zona di piazza Prealpi. L’uomo si era presentato nell’abitazione della donna, che aveva interrotto la relazione circa due mesi e mezzo prima. Lei gli aveva aperto la porta e i due si erano poi addormentati.

Nel cuore della notte l’aggressore si è svegliato e ha afferrato un mattone, colpendo la donna alla tempia sinistra. Il colpo ha provocato un trauma cranico, ma la vittima, 46 anni, è riuscita a reagire e a fermarlo prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

Dopo l’aggressione è stato lo stesso uomo a contattare il numero di emergenza. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato Quarto Oggiaro che ha proceduto all’arresto.

La donna è stata trasportata in ospedale, medicata e dimessa con una prognosi di 21 giorni. L’uomo, già noto per precedenti legati a maltrattamenti in famiglia, è stato trasferito nel carcere di San Vittore.