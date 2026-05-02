Amici Serale, lite tra Celentano ed Emanuel Lo su Alessio accende lo studio

Alessandra Celentano ed Emanuel Lo litigano durante il Serale di Amici per il giudizio su Alessio. Le critiche sulla sua esibizione fanno esplodere lo scontro tra i due insegnanti davanti a pubblico e giudici.

Durante una puntata del Serale di Amici, la sfida tra i ballerini Alessio ed Elena ha acceso una discussione durissima tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Il confronto, partito da un giudizio tecnico, si è trasformato rapidamente in uno scontro personale sotto gli occhi del pubblico.

Dopo l’esibizione di Alessio sulle note di “Vogue”, la Celentano ha espresso una valutazione molto critica. Secondo l’insegnante, il ballerino ripropone sempre gli stessi movimenti, nonostante cambi musica e coreografia. Ha inoltre contestato il modo in cui Emanuel Lo valorizza il suo allievo, ritenendo eccessivi gli apprezzamenti.

La risposta di Emanuel Lo è arrivata subito ed è stata diretta. Il coreografo ha messo in discussione la competenza della collega nel campo delle danze urbane, accusandola apertamente di non conoscere quel linguaggio e usando parole dure durante il confronto.

La reazione della Celentano non si è fatta attendere. L’insegnante ha replicato con tono acceso, respingendo le accuse e difendendo la propria preparazione sia nel classico che nel moderno. La discussione è degenerata in uno scambio di attacchi personali, lasciando lo studio in silenzio mentre i due continuavano a scontrarsi.

La distanza tra i due insegnanti sulle valutazioni e sul modo di intendere la danza è emersa ancora una volta, con toni più accesi del solito durante una delle sfide più tese della serata.