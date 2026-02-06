Amici verso il Serale, decisioni dure dei professori: Emanuel sceglie Alessio, Rudy esclude Valentina

Il Serale di Amici si avvicina e le scelte dei professori accendono tensioni e delusioni tra gli allievi rimasti in gara, tra esclusioni nette e decisioni che pesano sul percorso finale.

Il Serale di Amici entra nella sua fase più delicata. Nel daytime andato in onda venerdì 6 febbraio 2026, il numero dei posti disponibili resta fissato a dodici, mentre gli allievi ancora in corsa sono diciotto. Le simulazioni dei professori sulle possibili scelte finali mettono tutti sotto pressione e trasformano le prove in momenti carichi di tensione.

Le valutazioni coinvolgono sia il canto sia il ballo e non lasciano spazio a mezze misure. Alcune esclusioni arrivano come un colpo improvviso, altre maturano dopo settimane di osservazioni e confronti. Il clima in studio si fa sempre più pesante, tra lacrime, silenzi e reazioni difficili da contenere.

Leggi anche Amici 25, Valentina Pesaresi rientra nella scuola e sceglie di continuare il suo percorso

Tra i cantanti, Rudy Zerbi prende una posizione netta su Valentina. Secondo il professore, l’artista non è ancora pronta per il Serale perché manca una direzione artistica riconoscibile. Valentina ascolta e replica senza alzare i toni, ammettendo di avere una visione di sé, ma non un progetto strutturato per il futuro.

La giornata si rivela complicata anche per Elena, esclusa da Anna Pettinelli dopo un percorso di lavoro intenso. La decisione pesa, soprattutto perché arriva in una fase avanzata del programma, quando ogni passo sembra avvicinare al traguardo.

Non va meglio a Lorenzo, che viene fermato da Lorella Cuccarini. La motivazione è chiara: non è riuscito a lasciare un segno abbastanza forte. L’allievo accetta il giudizio con compostezza, pur mostrando rammarico per non aver potuto iniziare il suo cammino fin dall’inizio del talent.

Sul fronte della danza, le scelte di Emanuel Lo spostano gli equilibri. Il professore decide di puntare su Alessio, preferendolo a Kiara, una decisione che sorprende e lascia spazio a confronti accesi tra gli allievi coinvolti.

Con ogni simulazione, il Serale prende forma e la selezione diventa sempre più severa. Restare nella scuola significa dimostrare di avere non solo talento, ma anche una visione chiara e la capacità di reggere la pressione delle scelte finali.