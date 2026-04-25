Marco Berry contro Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip, polemica sul cognome e scontro in diretta
Marco Berry attacca Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip e scatena polemiche per il riferimento al cognome, durante un confronto in diretta che coinvolge anche le opinioniste in studio.
La tensione tra Marco Berry e Alessandra Mussolini esplode nella Casa del Grande Fratello Vip e arriva fino alla diretta televisiva. I due concorrenti, entrambi al televoto, si affrontano davanti alle telecamere dopo giorni di discussioni sempre più accese.
Al centro del confronto finiscono alcune frasi pronunciate da Berry durante la convivenza, con riferimenti al cognome di Alessandra. Un passaggio che in studio viene giudicato pesante dalle opinioniste, che intervengono senza mezzi termini.
Cesara Buonamici prende subito posizione a difesa della concorrente: ricorda che nessuno sceglie la propria famiglia e definisce inaccettabili le parole rivolte a Mussolini. Subito dopo interviene Selvaggia Lucarelli, che accusa Berry di aver fatto più volte allusioni dirette al cognome durante la permanenza nella Casa.
Lucarelli contesta anche il tentativo del concorrente di ridimensionare quanto accaduto. Secondo lei, il comportamento emerso nelle nomination avrebbe mostrato un lato più duro, con attacchi personali difficili da giustificare. Nello stesso intervento sottolinea come Alessandra Mussolini abbia mantenuto una linea coerente, senza nascondersi.
Di fronte alle critiche, Marco Berry prova a spiegare la propria versione. Sostiene che quanto visto in televisione non rispecchi completamente ciò che è successo nella Casa e ribadisce di non essersi mai tirato indietro nei confronti degli altri concorrenti.
Nel tentativo di chiarire, però, usa parole che alimentano ulteriormente lo scontro. Spiega che il nome di Alessandra avrebbe creato tensione tra gli inquilini, arrivando a definirlo l’insulto più pesante all’interno della Casa, pur precisando che non si tratta di una responsabilità personale della concorrente.
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