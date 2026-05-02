Trento, sequestra la moglie e chiede 15mila euro ai suoceri: arrestato un 23enne

Il marito 23enne sequestra la moglie 21enne dopo la richiesta di separazione e pretende 15mila euro dai genitori. La giovane è stata ritrovata dai carabinieri in Trentino dopo la denuncia della famiglia.

Una richiesta di separazione si è trasformata in un episodio grave: un giovane di 23 anni ha sequestrato la moglie di 21 anni dopo che lei aveva deciso di lasciarlo. È accaduto in Trentino, dove l’uomo ha preteso denaro dai genitori della ragazza in cambio della sua liberazione.

I fatti sono emersi giovedì pomeriggio, quando i genitori della giovane, residenti in Val di Fiemme, si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Cavalese. Hanno raccontato che la figlia era stata portata via dal marito, un cittadino kosovaro con cui era sposata da meno di due anni, e che l’uomo chiedeva una somma elevata per riportarla a casa.

Secondo quanto ricostruito, la 21enne aveva manifestato la volontà di chiudere una relazione ormai difficile. A quel punto il marito l’avrebbe costretta a inviare un messaggio ai genitori, chiedendo di versare 15mila euro sul suo conto per riaverla libera. Non si trattava del primo episodio: già in precedenza aveva avanzato una richiesta di 5mila euro per la restituzione dell’auto di famiglia.

Le ricerche dei militari si sono concluse a Bedollo, dove la coppia è stata individuata. La giovane è stata subito messa in sicurezza, mentre all’interno del veicolo è stata trovata una piccola accetta, poi sequestrata.

Il 23enne è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione e trasferito nella casa circondariale di Spini di Gardolo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.