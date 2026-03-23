Roma, sequestra l'ex compagno e lo violenta in roulotte, arrestato 50enne

Un 50enne è stato arrestato a Roma dopo aver sequestrato e aggredito l’ex compagno con un coltello. La violenza è durata ore in una roulotte nella zona Ostiense, dove la vittima è stata picchiata e abusata.

Una notte di violenza estrema nella periferia sud di Roma si è conclusa con l’arresto di un uomo di 50 anni, accusato di sequestro di persona, violenza sessuale e tentato omicidio. L’intervento della polizia è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava una persona ferita nella zona Ostiense.

Secondo quanto ricostruito, la vittima, un 34enne brasiliano, sarebbe stata avvicinata dall’ex compagno nelle ore notturne. Sotto la minaccia di un coltello, l’uomo sarebbe stato costretto a salire su una roulotte parcheggiata poco distante, dove è iniziato l’incubo.

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All’interno del mezzo, il 50enne avrebbe immobilizzato il 34enne e lo avrebbe colpito più volte con calci, pugni e oggetti, tra cui un bastone e un seghetto. Durante le ore successive si sarebbero verificati anche abusi sessuali, mentre la vittima veniva trattenuta contro la propria volontà.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato il 34enne con ferite evidenti al volto e in stato di forte agitazione. Nonostante le condizioni, è riuscito a raccontare quanto accaduto, consentendo un intervento rapido per rintracciare l’aggressore.

Il presunto responsabile, romano e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato poco dopo e trasferito nel carcere di Regina Coeli. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo, disponendo anche il divieto di avvicinamento alla vittima.