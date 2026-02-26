Giardini Naxos, sequestra e aggredisce la ex compagna arrestato per tentato femminicidio

Un uomo di 41 anni a Giardini Naxos ha aggredito la ex compagna per impedirle di lasciarlo, arrivando a picchiarla e tentare di strangolarla. La donna è riuscita a chiamare i genitori che hanno fatto intervenire i carabinieri.

Ha chiuso la ex compagna in casa e l’ha colpita più volte nel tentativo di impedirle di porre fine alla relazione. Un uomo di 41 anni è stato fermato dai carabinieri a Giardini Naxos, nel Messinese, con l’accusa di tentato femminicidio.

L’intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto arrivata ai genitori della donna, una 35enne, che è riuscita a contattarli mentre era ancora nell’abitazione. Sono stati loro a chiamare il 112, facendo partire i soccorsi.

Leggi anche: Castel Volturno, accoltella l'ex compagna e tenta il suicidio: arrestato 33enne per tentato femminicidio

Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Taormina, l’uomo avrebbe impedito alla donna di uscire di casa per diverse ore, trasformando l’appartamento in un luogo di segregazione. Durante quel tempo l’avrebbe colpita con calci, pugni e morsi.

Le violenze sarebbero state legate al rifiuto della vittima di proseguire la relazione. L’aggressore avrebbe anche tentato di strangolarla e di spingerla giù per le scale, mettendo in pericolo la sua vita.

Le indagini, coordinate dalla procura di Messina, hanno portato all’emissione di un decreto di fermo eseguito dai carabinieri sulla base dei gravi elementi raccolti a carico dell’uomo.