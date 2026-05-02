Megattera Timmy libera nel Mare del Nord, il salvataggio dopo settimane al largo della Germania

Timmy è stata liberata nel Mare del Nord dopo settimane al largo della Germania, perché i soccorritori l’hanno trasferita con una chiatta per riportarla in acque più adatte.

La megattera Timmy è tornata in mare aperto dopo un’operazione di salvataggio organizzata al largo della costa tedesca. L’animale, lungo circa 12 metri e dal peso stimato di 12 tonnellate, era rimasto per settimane in una zona dalla quale non riusciva ad allontanarsi.

Il trasferimento è avvenuto con una chiatta e, dalle 9 del mattino, Timmy si trova nelle acque del Mare del Nord. La conferma è arrivata da Jens Schwarck e dal team che ha coordinato l’iniziativa privata, mentre le immagini diffuse in diretta hanno mostrato le fasi dell’intervento.

I soccorritori ora seguono con attenzione i movimenti della megattera. L’obiettivo è che Timmy riprenda a nuotare senza difficoltà e riesca a raggiungere l’Atlantico, dove avrebbe maggiori possibilità di proseguire il suo percorso naturale.