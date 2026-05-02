Megattera Timmy libera nel Mare del Nord, il salvataggio dopo settimane al largo della Germania

Anna Spiotta | 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Timmy è stata liberata nel Mare del Nord dopo settimane al largo della Germania, perché i soccorritori l’hanno trasferita con una chiatta per riportarla in acque più adatte.

Megattera Timmy
Megattera Timmy libera nel Mare del Nord, il salvataggio dopo settimane al largo della Germania

La megattera Timmy è tornata in mare aperto dopo un’operazione di salvataggio organizzata al largo della costa tedesca. L’animale, lungo circa 12 metri e dal peso stimato di 12 tonnellate, era rimasto per settimane in una zona dalla quale non riusciva ad allontanarsi.

Il trasferimento è avvenuto con una chiatta e, dalle 9 del mattino, Timmy si trova nelle acque del Mare del Nord. La conferma è arrivata da Jens Schwarck e dal team che ha coordinato l’iniziativa privata, mentre le immagini diffuse in diretta hanno mostrato le fasi dell’intervento.

I soccorritori ora seguono con attenzione i movimenti della megattera. L’obiettivo è che Timmy riprenda a nuotare senza difficoltà e riesca a raggiungere l’Atlantico, dove avrebbe maggiori possibilità di proseguire il suo percorso naturale.

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