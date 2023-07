Nave Cargo in Fiamme al largo della Costa Olandese: Operazione di Salvataggio per Evitare lo Sversamento di Petrolio

Le squadre speciali di salvataggio hanno affrontato una sfida critica mentre cercavano di salire a bordo della nave cargo "Fremantle Highway" andata in fiamme nel mare di Wadden, al largo della costa olandese. La nave stava trasportando più di 3.700 auto dalla Germania all'Egitto quando è divampato l'incendio. La priorità assoluta è evitare che il relitto ceda e affondi in mare, con il rischio di provocare uno sversamento di petrolio.

Fortunatamente, le condizioni a bordo si sono leggermente migliorate grazie all'abbassamento delle temperature e alla riduzione delle fiamme, consentendo alle squadre di fissare cime da traino anche nella parte più alta della nave. Questo ha facilitato l'operazione di spostamento verso un ancoraggio temporaneo situato a 16 chilometri a Nord dell'isola di Schiermonnikoog.

Tuttavia, la situazione rimane delicata e complessa a causa della presenza di auto elettriche a bordo, le cui batterie agli ioni di litio bruciano con un'intensità doppia rispetto a un incendio normale. Questo ha reso le operazioni di salvataggio ancora più impegnative e rischiose.

Le cause dell'incendio sono ancora sconosciute, e un'indagine è stata avviata dall'Autorità marittima di Panama, lo Stato in cui la nave è registrata. I Paesi Bassi hanno promesso piena collaborazione, come dichiarato dal Dutch Safety Board.

Purtroppo, durante l'incendio, un membro dell'equipaggio ha perso la vita, mentre altri sette uomini sono stati feriti, rendendo ancora più urgente e complessa l'operazione di salvataggio.

La situazione continua ad essere seguita con attenzione dalle autorità e dai soccorritori, poiché si sta affrontando una delle emergenze marittime più delicate e pericolose, con l'obiettivo di evitare danni ambientali irreparabili e garantire la sicurezza di tutti coloro coinvolti.

