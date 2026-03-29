Megattera arenata nel Mar Baltico, condizioni critiche dopo tre episodi

Una megattera di 13,5 metri si è arenata più volte nel Mar Baltico a causa delle acque basse, mostrando segni di grave debilitazione. L’animale, avvistato vicino a Lubecca, respira con difficoltà e non reagisce agli stimoli.

Una megattera lunga circa 13,5 metri è finita nuovamente in difficoltà nelle acque poco profonde del Mar Baltico, dove si è arenata per la terza volta in pochi giorni. L’animale era stato individuato all’alba di lunedì 23 marzo 2026 al largo di Lubecca, nel nord della Germania.

Il primo incidente si è protratto per oltre quattro giorni: la balena era rimasta bloccata su un banco di sabbia fino a venerdì, quando una squadra di soccorso è riuscita a liberarla. I tecnici hanno scavato un varco utilizzando mezzi meccanici, permettendole di riguadagnare il largo.

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Dopo essere tornata in mare aperto, la megattera ha ripreso a nuotare dirigendosi verso est. Sabato sera ha evitato per poco un nuovo incaglio nei pressi di Wismar, ma la situazione si è aggravata nelle ore successive, quando l’animale è rimasto di nuovo intrappolato.

Gli esperti che seguono il caso parlano di condizioni sempre più preoccupanti. Il biologo marino Burkard Baschek, presente sul posto, ha spiegato che la prognosi resta negativa: la frequenza respiratoria dell’animale si è ridotta e la megattera non mostra reazioni neppure alla presenza delle imbarcazioni vicine.