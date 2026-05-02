Formula 1 Miami, Sprint e qualifiche oggi: Norris in pole, Ferrari all'inseguimento

La Formula 1 torna a Miami con Norris in pole per la Sprint di oggi, scattata grazie alla nuova McLaren aggiornata. Sabato 2 maggio si corre alle 18 e alle 22 le qualifiche decidono la griglia del Gran Premio.

La Formula 1 scende in pista a Miami per un sabato intenso con due appuntamenti decisivi. Alle 18 italiane prende il via la Sprint Race, mentre alle 22 sono in programma le qualifiche che stabiliranno l’ordine di partenza del Gran Premio di domenica 3 maggio.

In prima posizione nella Sprint parte Lando Norris, campione del mondo in carica, che punta a imporsi con una McLaren aggiornata. Al suo fianco c’è Kimi Antonelli su Mercedes, attuale leader della classifica iridata dopo le prime tre gare stagionali.

Alle spalle della prima fila si schierano Oscar Piastri con l’altra McLaren e Charles Leclerc su Ferrari. Più indietro Max Verstappen con Red Bull e George Russell su Mercedes. Lewis Hamilton, anche lui al volante della Ferrari, scatterà dalla settima casella.

La gara Sprint e le qualifiche rappresentano un passaggio chiave per definire gli equilibri del weekend. Domenica alle 22 si correrà il Gran Premio, con la griglia determinata dai risultati delle qualifiche serali.

Tutti gli eventi del weekend di Miami sono trasmessi in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Sky Go e Now. Sprint e qualifiche sono visibili anche in chiaro su TV8, mentre il Gran Premio sarà trasmesso in differita sempre su TV8 nella tarda serata di domenica.