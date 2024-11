GP Qatar: Norris in pole per la Sprint Race, Ferrari insegue da quarta posizione

Lando Norris ha conquistato la pole position per la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, registrando un tempo di 1:21.012 al volante della sua McLaren. Accanto a lui in prima fila partirà George Russell su Mercedes, distanziato di soli 63 millesimi, confermando i progressi del team di Brackley. Oscar Piastri, sull'altra McLaren, ha ottenuto il terzo tempo, a 159 millesimi dal compagno di squadra.

Le Ferrari mostrano segnali positivi, con Carlos Sainz che partirà dalla quarta posizione e Charles Leclerc dalla quinta. Il neocampione del mondo Max Verstappen, su Red Bull, si è qualificato sesto, mentre il suo compagno di squadra Sergio Perez ha subito una clamorosa eliminazione nel Q1 e partirà sedicesimo.

La griglia di partenza della Sprint Race vede in settima posizione Lewis Hamilton su Mercedes, seguito da Pierre Gasly su Alpine, Nico Hulkenberg su Haas e Liam Lawson su RB, che chiude la top ten.

La Sprint Race si preannuncia cruciale per la lotta al titolo costruttori, con McLaren che guida la classifica con 24 punti di vantaggio su Ferrari. Le prestazioni odierne indicano una sfida serrata tra i due team, mentre Red Bull, con Verstappen e Perez, dovrà recuperare terreno.

Il weekend del Gran Premio del Qatar proseguirà con la Sprint Race prevista per sabato 30 novembre alle ore 15:00, seguita dalle qualifiche per la gara principale alle 19:00. La gara si terrà domenica 1 dicembre alle 17:00. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1, con differite su TV8.

