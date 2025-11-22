Formula 1 GP Las Vegas: Norris in pole, Verstappen vicino e Ferrari in ritardo

La Formula 1 riaccende le luci su Las Vegas con una sessione di qualifiche ricca di sorprese. Nelle prime ore italiane di sabato 22 novembre, Lando Norris ha conquistato una pole position di grande valore firmando un 1'47"934 che lo conferma protagonista assoluto della stagione.

Alle sue spalle scatterà Max Verstappen, secondo con la Red Bull e deciso a giocarsi tutto allo start. Terza posizione per una brillante Carlos Sainz sulla Williams, capace di inserirsi nelle prime file davanti alla Mercedes di George Russell, quarto. Quinta piazza per l’altra McLaren guidata da Oscar Piastri, in un weekend che vede la scuderia inglese particolarmente competitiva.

Giornata più complessa per la Ferrari, con Charles Leclerc soltanto nono e Lewis Hamilton in ventesima posizione dopo non aver superato il Q1. Prestazioni difficili anche per le due Red Bull affiliate dei Racing Bulls e per diversi team di centro gruppo, che hanno dovuto fare i conti con un tracciato scivoloso e condizioni mutevoli.

Ecco la griglia di partenza del GP di Las Vegas: