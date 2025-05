Lecce-Napoli Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, diretta TV e streaming su Dazn

Serie A, sfida cruciale al Via del Mare tra Lecce e Napoli, valida per la 35ª giornata. I partenopei, guidati da Antonio Conte, vogliono consolidare il primo posto in classifica e difendere il vantaggio sull’Inter. I padroni di casa, allenati da Giampaolo, cercano punti decisivi per la salvezza. Calcio d’inizio fissato per oggi, sabato 3 maggio, alle ore 18.

Le probabili formazioni

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Karlsson, Berisha, Morente; Krstovic.Allenatore: Giampaolo

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku.Allenatore: Conte

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, visibile su smart TV e in streaming tramite app e piattaforma ufficiale.

