Scudetto Serie A: Como-Inter e Napoli-Cagliari si giocano venerdì 23 maggio alle 20:45

Venerdì 23 maggio alle 20:45, si decideranno gli ultimi verdetti della Serie A con Como-Inter e Napoli-Cagliari, entrambi in diretta su Dazn. La Finale di Champions e le modifiche al calendario sono state approvate dal Consiglio della Lega, garantendo un finale di stagione ricco di suspense e grandi emozioni.

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma dell'ultima giornata di campionato: le due partite decisive per l'assegnazione dello scudetto, Como-Inter e Napoli-Cagliari, si giocheranno venerdì 23 maggio alle ore 20:45 con diretta su Dazn. Finale Champions e calendario modificato La decisione è stata presa dal Consiglio della Lega durante la riunione a Milano per permettere all'Inter di preparare al meglio la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, in programma venerdì 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera (ore 21). Sabato 24 maggio si disputeranno le due partite che non influiscono sulla classifica: Bologna-Genoa alle 18:00 e Milan-Monza alle 20:45, entrambe trasmesse su Dazn. Domenica 25 maggio, sempre alle 20:45, il resto del programma con le seguenti sfide: Atalanta-Parma (Dazn), Empoli-Verona (Dazn-Sky), Lazio-Lecce (Dazn-Sky), Torino-Roma (Dazn), Udinese-Fiorentina (Dazn) e Venezia-Juventus (Dazn-Sky).

