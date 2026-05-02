Amici stasera in tv, sfide decisive tra otto concorrenti verso la finale del talent

Amici torna sabato 2 maggio con una nuova puntata mentre la finale si avvicina, restano otto concorrenti in gara e il pubblico segue sfide decisive tra cantanti e ballerini divisi in tre squadre

Nuovo appuntamento con Amici nella serata di sabato 2 maggio su Canale 5, quando il percorso verso la finale entra nel vivo. Restano in gara otto allievi, pronti a giocarsi l’accesso all’ultima fase del talent tra esibizioni e confronti diretti.

La squadra guidata da Cuccarini e Peparini schiera i cantanti Angie e Lorenzo. Nel team di Zerbi e Celentano si sfidano i ballerini Emiliano e Nicola insieme ai cantanti Elena e Riccardo. Pettinelli ed Emanuel Lo puntano invece sul cantante Gard e sul ballerino Alessio.

A valutare le performance tornano i giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio, chiamati a esprimere i loro verdetti in una fase sempre più decisiva del programma.

Spazio anche all’intrattenimento con Alessandro Cattelan, che ripropone il gioco Password coinvolgendo questa settimana gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini.

La serata prevede inoltre la presenza di due ex vincitrici del talent. Gaia, trionfatrice della diciannovesima edizione, presenta il brano Bossa Nostra. Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima stagione, porta sul palco Atlantide, canzone legata al film Non abbiam bisogno di parole di cui è protagonista.