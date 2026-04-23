Amici 25, Serale del 25 aprile tra sfide decisive, ospiti e concorrenti a rischio eliminazione

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Amici 25 torna il 25 aprile con la sesta puntata del Serale e nuovi ballottaggi che mettono a rischio alcuni concorrenti. Le tensioni tra squadre e giudici crescono mentre la finale si avvicina e restano solo nove allievi in gara.

Amici 25, Serale del 25 aprile tra sfide decisive, ospiti e concorrenti a rischio eliminazione

La sesta puntata del Serale di Amici, in onda sabato 25 aprile 2026 su Canale 5, segna un passaggio cruciale verso la finale. Con soli nove concorrenti ancora in gara, ogni esibizione diventa determinante e la pressione cresce puntata dopo puntata. Le anticipazioni della registrazione svelano un clima acceso, tra confronti serrati e giudizi non sempre condivisi. In giuria tornano Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, affiancati dalla presenza di Cristiano Malgioglio, pronto a commenti diretti e senza filtri. Spazio anche all’intrattenimento con Alessandro Cattelan, che ripropone il gioco “Password”. In studio si sfidano Luca Argentero e Luca Laurenti, mentre Alessandro Siani porta il suo momento comico. La musica resta protagonista con le esibizioni dal vivo. Serena Brancale, insieme a Delia, presenta il brano “Al mio paese”, già noto al pubblico. Atteso anche Ermal Meta, che torna sul palco con “Stella Stellina”, canzone lanciata all’ultimo Festival di Sanremo e in forte rotazione radiofonica. Le squadre arrivano a questa fase con organici ridotti. Il team Zerbi-Cele punta su Elena e Riccardo per il canto e su Emiliano e Nicola nel ballo. Emanuel Lo e Anna Pettinelli si affidano a Gard e Alessio, mentre il gruppo guidato da Peparini e Cuccarini schiera Angie, Lorenzo e Alex. Le sfide della puntata mettono in difficoltà diversi concorrenti e portano a ballottaggi che coinvolgono anche alcuni dei volti più seguiti. Le valutazioni della giuria, spesso divergenti rispetto a quelle dei professori, rendono incerto l’esito finale. Uno degli allievi dovrà lasciare definitivamente il programma al termine della serata.

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