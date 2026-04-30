Amici 25 serale, doppia eliminazione e sfide decisive nella settima puntata del talent

Nel serale di Amici 25 due allievi vengono eliminati dopo tre manche combattute e un ballottaggio finale. Gaia e Sarah Toscano tornano sul palco come ospiti mentre la gara si fa sempre più serrata tra otto concorrenti.

La nuova puntata del Serale di Amici 25 porta in scena otto concorrenti rimasti in gara, divisi nelle tre squadre guidate dai professori. Da una parte il team Zerbi-Celentano con Elena, Riccardo, Emiliano e Nicola, dall’altra Pettinelli-Lo con Gard e Alessio, mentre Cuccarini-Peparini schierano Angie e Lorenzo.

A giudicare le esibizioni torna una giuria composta da Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con la direzione artistica affidata a Stéphane Jarny. Sul palco arrivano anche due ospiti molto attesi: Gaia presenta il singolo “Bossa Nostra”, mentre Sarah Toscano canta “Atlantide” e ripropone alcuni dei suoi brani più noti.

La prima manche premia la squadra Zerbi-Celentano. Il confronto tecnico tra Gard e Riccardo su “Vivo per lei” viene vinto da Gard, anche se Riccardo riceve apprezzamenti dalla giuria. Subito dopo Elena supera Alessio. Al termine della sfida è Gard a finire a rischio eliminazione.

Nel secondo round la stessa squadra conferma il vantaggio battendo il team Cuccarini-Peparini. Elena si impone su Angie, mentre Emiliano supera Lorenzo, che viene mandato al ballottaggio e resta in bilico.

La terza manche cambia gli equilibri. I Cuccarini-Peparini riescono a ribaltare la situazione grazie alla prova di Angie, che conquista il punto decisivo e riceve una standing ovation da Malgioglio. Questa volta è Riccardo a finire tra i possibili eliminati.

Spazio anche a un momento più leggero con il gioco “Password”, guidato da Alessandro Cattelan e con la partecipazione di Marco Bocci e Giulia Michelini. Maria De Filippi accetta la sfida ma perde, dovendo poi affrontare una penitenza davanti al pubblico.

La puntata si chiude con un ballottaggio a tre tra Gard, Lorenzo e Riccardo. I tre cantanti si esibiscono con i propri inediti per cercare di evitare la doppia eliminazione prevista, che porterà due di loro a lasciare definitivamente la scuola.