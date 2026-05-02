Piero Pelù al Concertone del Primo Maggio, attacchi a fascismo e guerra durante lo show con i Litfiba

Piero Pelù torna sul palco del Concertone del Primo Maggio con i Litfiba e usa la musica per attaccare guerra, fascismo e crisi internazionale, con riferimenti diretti a Chernobyl e alla situazione in Palestina.

Piero Pelù è salito sul palco del Concertone del Primo Maggio insieme alla formazione storica dei Litfiba, trasformando l’esibizione in un intervento carico di riferimenti politici e storici. Il cantante ha scelto di alternare musica e parole, affrontando temi che vanno dalla tragedia nucleare di Chernobyl fino alle tensioni internazionali più attuali.

Il primo passaggio è stato dedicato al disastro del 1986, quando esplose il reattore numero 4 della centrale ucraina. Pelù ha ricordato i soccorritori inviati per contenere le radiazioni, sottolineando come molti di loro abbiano pagato con la vita negli anni successivi, mentre il numero complessivo delle vittime resta ancora incerto.

Subito dopo, il frontman ha puntato il dito contro il fascismo e la figura di Benito Mussolini, definendolo responsabile di una guerra devastante e delle leggi razziali. Nel suo racconto ha ripercorso anche gli ultimi momenti del dittatore nel 1945, quando fu catturato dai partigiani mentre tentava la fuga.

La parte finale dell’intervento è stata dedicata ai conflitti contemporanei. Pelù ha elencato diversi genocidi della storia, collegandoli alla situazione attuale in Palestina. Ha invitato a mantenere alta l’attenzione su Gaza, citando il lavoro delle organizzazioni umanitarie e chiedendo la liberazione di alcune persone coinvolte nel conflitto.

Lo show si è chiuso con un messaggio diretto contro ogni forma di colonialismo, accompagnato da un ultimo slogan a favore della libertà della Palestina.