Litfiba al Concertone del Primo Maggio 2026 per i 40 anni di 17 Re

I Litfiba saliranno per la prima volta sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma per celebrare i 40 anni di 17 Re. La reunion della storica formazione anni Ottanta anticipa un tour estivo dedicato all’album simbolo.

Il Concerto del Primo Maggio di Roma svela i primi protagonisti dell’edizione 2026 e annuncia una presenza inedita. Per la prima volta saliranno sul palco i Litfiba, riuniti nella formazione storica composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo.

La partecipazione nasce dalla volontà di festeggiare i quarant’anni di 17 Re, pubblicato nel 1986 e considerato uno dei dischi più influenti del rock italiano. L’album rappresenta un momento chiave nella carriera del gruppo fiorentino, secondo capitolo della trilogia iniziata con “Desaparecido” e completata con “Litfiba 3”.

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L’esibizione a Piazza San Giovanni offrirà un’anticipazione del tour estivo “Quarant’anni di 17 Re”, previsto per il 2026. La tournée toccherà diverse città e festival italiani, riportando dal vivo sonorità e atmosfere che hanno segnato un’intera generazione musicale.

L’edizione 2026 del Concertone, promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, ruota attorno al tema Lavoro dignitoso, con attenzione a contrattazione, nuove tutele e diritti nell’epoca dell’intelligenza artificiale. La direzione artistica di Massimo Bonelli punta su un cartellone eterogeneo, tra artisti affermati e nuove proposte.

Prosegue intanto 1MNEXT, il contest che seleziona nuovi talenti per il palco del Primo Maggio. Sono dodici gli artisti arrivati in finale, tra solisti e band provenienti da tutta Italia. I tre vincitori saranno annunciati il 16 aprile e si esibiranno durante l’evento.

Come di consueto, il concerto sarà a ingresso libero e trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay e Rai Italia. La radio ufficiale seguirà l’intera giornata con collegamenti dal backstage e contenuti esclusivi anche in visual radio sul canale 202.