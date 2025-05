Chi è Noemi, conduttrice del Concertone del Primo Maggio a Roma

Home / Social News / Chi è Noemi, conduttrice del Concertone del Primo Maggio a Roma

Noemi, affiancata da BigMama ed Ermal Meta, è tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Nata nella Capitale il 25 gennaio 1982, il suo vero nome è Veronica Scopelliti. Esordisce in televisione a soli 19 mesi in uno spot Pampers, ma il primo vero slancio artistico arriva nel 2009 con la partecipazione a X Factor, dove non vince ma ottiene un contratto discografico. Laureata con il massimo dei voti dopo il liceo classico, nel 2012 partecipa al Festival di Sanremo con "Sono solo parole", classificandosi terza. Torna sul palco dell’Ariston nel 2025 con "Se t’innamori muori", piazzandosi tredicesima.

Nel 2017 entra nel Guinness dei Primati con nove concerti tenuti in 12 ore. Iconica per i suoi capelli rossi – in realtà bionda di natura – considera quel colore simbolo di forza interiore. Ha parlato apertamente della sua fragilità emotiva e della lotta contro la derealizzazione, una condizione che l’ha portata a sentirsi distaccata dalla realtà. Nel 2018 sposa il bassista Gabriele Greco, conosciuto nel 2008 durante una tournée.

Noemi ha subito body shaming, in particolare dopo un meme virale che la paragonava a Michelle Hunziker, esperienza che l’ha profondamente segnata. Ha perso 15 chili seguendo una dieta equilibrata e allenandosi con il metodo Tabata, dichiarando di essersi affidata a professionisti per ritrovare sé stessa.

Concertone del Primo Maggio 2025: Confermati Noemi, Ermal Meta e BigMama alla conduzione

Il Concertone del Primo Maggio 2025 vedrà nuovamente Noemi ed Ermal Meta alla conduzione, affiancati da BigMama.

Chi è Noemi che incanta Sanremo 2025 con Se t'innamori muori

Noemi, all'anagrafe Veronica Scopelliti, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Se t'innamori muori".

Incidente mortale su via Tiburtina: morta la 21enne Noemi, grave un altro giovane

Intorno alle 2 del mattino di oggi, 16 novembre 2024, su via Tiburtina, una Opel Mokka con a bordo sei studenti universitari fuori sede ha tamponato una Fiat 500.