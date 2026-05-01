Sinner in finale a Madrid, vittoria su Fils e primato Atp sempre più saldo

Jannik Sinner raggiunge la finale del Masters 1000 di Madrid battendo Arthur Fils e consolida il primato Atp grazie allo stop di Alcaraz. L’azzurro allunga la serie di vittorie e punta al quarto titolo consecutivo.

Jannik Sinner conquista la finale del Masters 1000 di Madrid superando il francese Arthur Fils con un netto 6-2, 6-4. Il match, disputato il 1 maggio 2026 sulla terra rossa della capitale spagnola, conferma lo stato di forma dell’azzurro, protagonista di una stagione finora impeccabile.

Con questo risultato, Sinner centra la quinta finale consecutiva in un torneo Masters 1000 e si prepara a inseguire il quarto titolo di fila dopo i successi ottenuti a Indian Wells, Miami e Montecarlo. La serie di vittorie consecutive sale a 22, in attesa dell’ultimo atto previsto domenica 3 maggio.

Il cammino a Madrid rafforza ulteriormente la posizione dell’altoatesino in vetta al ranking Atp. L’assenza prolungata di Carlos Alcaraz, fermo per un problema al polso destro, amplia il distacco tra i due: Sinner si avvicina quota 14.000 punti, mentre lo spagnolo resta fermo a 12.960 e salterà sia gli Internazionali d’Italia sia il Roland Garros.

Il piazzamento in finale garantisce a Sinner un premio di 535.585 euro, cifra che può superare il milione in caso di vittoria del torneo. Nel 2026 l’azzurro ha già accumulato oltre 4,3 milioni di dollari, portando il totale in carriera a più di 62 milioni tra singolare e doppio.

Il successo contro Fils permette inoltre a Sinner di raggiungere la finale in tutti i Masters 1000 del calendario, traguardo centrato a un’età mai vista prima. Il numero 1 del mondo registra anche 27 vittorie consecutive in questa categoria, con un bilancio di 54 set vinti e appena 2 persi.

Alle spalle del leader, Alexander Zverev consolida il terzo posto in classifica senza avvicinarsi ai primi due. Lorenzo Musetti perde terreno e scende alla decima posizione, mentre Flavio Cobolli, grazie ai quarti di finale, sale fino al numero 12 del ranking mondiale.