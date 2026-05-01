Sinner-Fils a Madrid, semifinale oggi alle 16: precedenti e diretta tv

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Sinner affronta Fils nella semifinale del Masters 1000 di Madrid dopo la vittoria su Rafa Jodar. La partita è fissata oggi alle 16 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Sinner-Fils a Madrid, semifinale oggi alle 16: precedenti e diretta tv

Jannik Sinner torna in campo oggi, venerdì 1 maggio, per la semifinale del Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo sfida il francese Arthur Fils, testa di serie numero 21, in un match che mette in palio l’accesso alla finale del torneo spagnolo. L’azzurro arriva all’appuntamento dopo il successo in due set contro il 19enne spagnolo Rafa Jodar. A Madrid Sinner cerca un altro risultato di peso nei tornei Masters 1000, dove punta al quinto successo consecutivo in eventi di questa categoria. Tra Sinner e Fils c’è un solo precedente ufficiale. I due si sono affrontati nel 2023 nella semifinale del torneo indoor di Montpellier, con vittoria del tennista italiano. La semifinale Sinner-Fils inizierà alle 16. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva in esclusiva sui canali Sky Sport. La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.

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