Venezia torna in Serie A, decisivo il pareggio con lo Spezia e il ko del Monza

Il Venezia conquista la Serie A dopo il 2-2 con lo Spezia e il ko del Monza a Mantova, risultato decisivo nella penultima giornata. La squadra torna subito nella massima serie a meno di un anno dalla retrocessione.

Il Venezia centra la promozione in Serie A al termine di una giornata ricca di colpi di scena. Il 2-2 ottenuto sul campo dello Spezia, unito alla sconfitta del Monza per 3-2 a Mantova, consegna agli arancioneroverdi il ritorno immediato nella massima serie. I gol veneti portano la firma di Yeboah al 7’ e Sagrado al 70’, mentre per i liguri rispondono Valoti e Artistico, quest’ultimo a segno nei minuti finali.

La festa è scoppiata subito tra Venezia e Mestre, con i tifosi pronti ad accogliere la squadra dopo una stagione chiusa con il traguardo più atteso. In trasferta erano presenti circa 1.200 sostenitori, già protagonisti di cori e celebrazioni al termine del match decisivo.

Per l’allenatore Giovanni Stroppa si tratta dell’ennesima impresa recente. Il tecnico conquista la quarta promozione in sei anni, dopo aver guidato in Serie A anche Crotone, Monza e Cremonese. Un risultato che conferma la sua capacità di ottenere il salto di categoria con continuità.

Il Venezia torna così in Serie A a distanza di appena undici mesi dalla retrocessione, arrivata nell’ultima giornata dello scorso campionato dopo la sconfitta interna contro la Juventus. Ora resta un ultimo impegno contro il Palermo, utile solo per definire la posizione finale e il titolo simbolico di vincitore della Serie B.

Resta ancora aperta la corsa per l’altra promozione diretta. Il Frosinone ha superato il Monza in classifica grazie alla vittoria in trasferta contro la Juve Stabia, portandosi a 78 punti contro i 75 dei brianzoli. Nell’ultima giornata ai ciociari basterà un pareggio contro il Mantova per assicurarsi la Serie A, mentre il Monza, impegnato in casa contro l’Empoli, rischia di dover passare dai playoff.

Tra gli altri verdetti, arriva anche la retrocessione della Reggiana, che scende in Serie C al termine di una stagione complicata.