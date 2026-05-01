Trump minaccia ritiro truppe Usa da Italia e Spagna, tensione con Nato e alleati europei

Donald Trump minaccia il ritiro delle truppe Usa da Italia e Spagna per la scarsa collaborazione sulla crisi iraniana. Durante una conferenza a Washington attacca gli alleati europei e mette in dubbio il ruolo della Nato.

Donald Trump ha rilanciato lo scontro con diversi partner europei ventilando il ritiro delle forze militari americane da Italia, Spagna e Germania. Parlando ai giornalisti a Washington, il presidente ha messo in dubbio la presenza delle truppe, sostenendo che alcuni Paesi non avrebbero garantito un supporto adeguato nelle recenti crisi internazionali.

Il riferimento diretto riguarda le tensioni con l’Iran e la sicurezza nel Golfo Persico. Trump ha spiegato che gli Stati Uniti possono agire anche senza aiuti esterni e che la collaborazione degli alleati è stata deludente. In particolare ha criticato l’Italia, definita poco utile, e la Spagna, accusata di aver adottato un comportamento inaccettabile.

Nel mirino è finita anche la Germania. Il presidente ha citato il cancelliere Friedrich Merz e ha lasciato intendere che una riduzione del contingente americano nel Paese potrebbe arrivare a breve. Al momento si tratta di dichiarazioni politiche, ma il messaggio è chiaro e punta a fare pressione sui governi europei.

Le cifre in gioco mostrano il peso della presenza americana in Europa. In Italia sono stanziati oltre 12.600 militari, in Spagna circa 3.800 e in Germania più di 36.000. Si tratta di basi strategiche che permettono agli Stati Uniti di operare nel Mediterraneo, in Africa e in Medio Oriente, mantenendo un ruolo centrale nella Nato.

Le parole di Trump hanno avuto ripercussioni anche sul piano politico. Il presidente ha criticato apertamente Giorgia Meloni per la posizione sull’Iran, mentre verso la Spagna ha ipotizzato possibili conseguenze all’interno dell’Alleanza Atlantica per le spese militari considerate insufficienti.

Secondo fonti americane, Washington starebbe lavorando alla creazione di una coalizione per garantire la sicurezza delle rotte petrolifere nello Stretto di Hormuz. In questo quadro, il possibile ritiro delle truppe diventa uno strumento di pressione per ottenere maggiore impegno economico e militare da parte degli alleati europei.