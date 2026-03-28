Trump valuta il ritiro delle truppe Usa e nuove regole Nato sulla spesa militare
Donald Trump valuta il ritiro delle truppe Usa dall’Europa e punta a cambiare le regole Nato per chi spende meno nella Difesa, dopo le tensioni con alcuni alleati su Iran e sicurezza marittima.
Donald Trump sta prendendo in esame un cambio di rotta nella Nato, con l’idea di limitare il peso decisionale dei Paesi che non raggiungono una spesa per la Difesa pari al 5% del Pil. La proposta nasce dalle tensioni recenti con alcuni alleati europei, in particolare dopo il mancato sostegno su operazioni legate all’Iran e alla sicurezza nello stretto di Hormuz.
Tra le ipotesi allo studio c’è un sistema che legherebbe la partecipazione alle decisioni dell’Alleanza al livello di contributo economico. I Paesi sotto la soglia potrebbero essere esclusi da scelte chiave, comprese quelle sulle missioni congiunte e sull’eventuale attivazione dell’Articolo 5, che prevede la difesa collettiva.
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Parallelamente, il presidente Usa starebbe valutando anche il ritiro delle truppe americane dalla Germania, opzione già presa in considerazione dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. Secondo fonti vicine all’amministrazione, il malcontento verso gli alleati europei è cresciuto negli ultimi mesi proprio per il diverso livello di impegno finanziario nella Difesa.
Attualmente tutti i membri della Nato rispettano il target minimo del 2% del Pil destinato alla Difesa, obiettivo fissato negli anni scorsi proprio su spinta di Trump. Ora però l’asticella potrebbe alzarsi al 5%, un traguardo che i leader dovranno discutere e pianificare in vista del prossimo vertice ad Ankara, come indicato dal segretario generale Mark Rutte.
Tra i Paesi sotto osservazione c’è anche il Regno Unito, che pur avendo superato il limite del 2% fatica ad aumentare ulteriormente la spesa. Secondo l’ultimo rapporto annuale dell’Alleanza, Londra ha destinato alla Difesa il 2,33% del Pil, una quota inferiore rispetto a quella di diversi altri alleati europei.