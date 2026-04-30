Trump minaccia il ritiro dei soldati Usa dall'Italia, tensioni Nato dopo la crisi con l'Iran

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Donald Trump minaccia il ritiro dei soldati Usa dall’Italia per la scarsa collaborazione nella crisi con l’Iran, puntando il dito contro alcuni alleati Nato. Il presidente apre a un possibile ridimensionamento anche in altri Paesi europei.

Trump minaccia il ritiro dei soldati Usa dall'Italia, tensioni Nato dopo la crisi con l'Iran

Gli Stati Uniti valutano un possibile ridimensionamento della presenza militare in Italia. A parlarne è stato Donald Trump, che ha criticato apertamente alcuni alleati della Nato per il mancato sostegno nelle operazioni legate alla crisi con l’Iran. Il presidente americano ha indicato l’Italia tra i Paesi che non avrebbero fornito l’appoggio richiesto. Nelle sue dichiarazioni ha citato anche la Spagna, usando toni particolarmente duri nei confronti di Madrid. Le parole di Trump arrivano in un momento di tensione nei rapporti tra Washington e diversi partner europei. L’ipotesi di una riduzione delle truppe statunitensi non riguarda solo il territorio italiano. Trump ha infatti fatto riferimento anche alla Germania, lasciando intendere che un eventuale disimpegno potrebbe coinvolgere più basi militari in Europa. Le dichiarazioni riaccendono il confronto all’interno dell’Alleanza atlantica, soprattutto sul tema della collaborazione nelle operazioni internazionali. La possibile revisione della presenza militare Usa rappresenta un segnale concreto delle pressioni esercitate da Washington sugli alleati.

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