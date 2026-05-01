Uomo scomparso a Bari trovato morto in un negozio, indagini sulla morte del 68enne

Un uomo di 68 anni scomparso da Carbonara di Bari è stato trovato morto in un negozio del quartiere, dopo settimane di ricerche avviate dai familiari.

Il corpo di un uomo di 68 anni, residente a Carbonara di Bari, è stato trovato poco prima di mezzogiorno all’interno di un esercizio commerciale dello stesso quartiere, alla periferia del capoluogo pugliese.

La scomparsa era stata denunciata nelle scorse settimane. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo si sarebbe allontanato il 31 marzo. Nei giorni successivi i familiari avevano diffuso anche un appello sui social per chiedere aiuto nelle ricerche.

A individuare il cadavere sono stati i carabinieri della Compagnia San Paolo. Sul posto sono arrivati anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale dell’Arma, incaricati dei rilievi.

Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura della Repubblica. I militari stanno verificando le cause della morte e le circostanze che hanno portato al ritrovamento del corpo dentro il negozio.